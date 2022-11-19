احذر يا منتخب البرازيل .. توقعات بيليه لكأس العالم "نحس"!

لماذا بيليه أسطورة نحس؟

يصادف مهاجم البرازيل السابق وأعظم لاعب على الإطلاق، بيليه سوء حظ كبير في توقعاته لبطل أي نسخة من بطولة كأس العالم.

ورغم نجاحه الكبير كلاعب وأسطورة عظيمة في كرة القدم، إلا أنه تحول لأسطورة "نحس" في توقعاته لبطل بطولة كأس العالم بنسخها المختلفة.

ففي كأس العالم 1990 توقع بيليه أن تكون إيطاليا البطل، ولكن خسر المنتخب الإيطالي أمام الأرجنتين في نصف نهائي البطولة وفازت به ألمانيا الغربية.

أما في كأس العالم 1994 فاختار كولومبيا لتفوز بالكأس، وقال بيليه في تصريحات صحفية سابقة له:" بالنسبة لي كولومبيا هي أفضل فريق، هذا لا يعني أنهم سيفوزون بكأس العالم، لكنهم سيكونون أحد المتأهلين الأربعة للدور النهائي من البطولة".

وتابع، " البرازيل لديها لاعبون جيدون للغاية ولكن كفريق ليسوا متماسكين، وألمانيا تعمل بشكل جيد معاً"

ولكن مع حدث أنه تم إقصاء كولومبيا وإصابة لاعبه أندريس إسكوبار بالرصاص، وخرجت ألمانيا من ربع نهائي البطولة، وفاز المنتخب البرازيلي بلقب هذه النسخة.

أما في كأس العالم 1998 فقال بيليه: " إسبانيا هي المرشح الأكبر للفوز، وأعتقد دائمًا أن البرازيل ستكون في النهائي".

وتابع: "فرنسا لديها لاعبون جيدون يلعبون بشكل جيد كفريق، وبالطبع هم على أرضهم لديهم فرصة كبيرة للوصول إلى النهائي، وإنجلترا لديها مدرب جيد وأسلوب رائع وفريق قوي للغاية ".

وفازت فرنسا بلقب البطولة في هذه النسخة عكس توقعات بيليه أيضًا.

وفي كأس العالم 2002، علق بيليه عن توقعاته لهذه البطولة قائلًا: " لم تلعب البرازيل بشكل جيد، ولم يلعبوا كفريق واحد، هناك سلسلة كاملة من الفرق التي تقاتل لتكون في المستوى الأعلى، هم الأرجنتين وفرنسا وإيطاليا والبرتغال، لكن لا يوجد أي من هذه الفرق في المراكز الأربع الأولى، ويوجد مستوى ثانٍ من الفرق التي يمكنها الفوز بها بسهولة مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا "

ولكن خرج كل من الأرجنتين وفرنسا والبرتغال من دور المجموعات، فيما خسرت إيطاليا في الدور الثاني أمام كوريا الجنوبية وفازت البرازيل بلقب هذه النسخة.

وفي كأس العالم 2006 توقع أن يكون المربع الذهبي للبطولة منتخبات البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا، ولكن خسر كل من إنجلترا والأرجنتين والبرازيل في ربع النهائي وفازت إيطاليا على فرنسا في النهائي.

وقال في تصريحات صحفية سابقًا:" دولة أفريقية ستفوز بكأس العالم قبل عام 2000"K ولم ينجح حتى الآن أي منتخب أفريقي في تجاوز الدور ربع النهائي.

أما في كأس العالم قطر 2022، فنشر بيليه، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يعلن فيه توقعاته لبطل هذه النسخة من المونديال.

São apenas mais dez dias até a Copa do Mundo e eu mal posso esperar para ver nossa Seleção entrar em campo. Podem até achar que estou confiante demais, mas sinto que veremos o Brasil vitorioso novamente. pic.twitter.com/Ex2qhQVveJ — Pelé (@Pele) November 10, 2022

وقال بيليه: "لم يتبق سوى عشرة أيام أخرى على كأس العالم ولا أطيق الانتظار لرؤية منتخبنا الوطني ينطلق إلى أرض الملعب".

وتابع: "قد يعتقدون حتى أنني واثق جدًا، لكنني أشعر أننا سنرى البرازيل منتصرة مرة أخرى".

فهل تصدق توقعات بيليه هذه المرة؟ أم يستمر النحس؟