احذر يا مانشستر سيتي .. ريال مدريد يبدأ الريمونتادا ولكن بعيدًا عن كرة القدم!

كارلو أنشيلوتي وفينيسيوس يحذران مانشستر سيتي بفريق سلة ريال مدريد

"في كرة القدم أو كرة السلة، ريال مدريد لا يستسلم أبدًا" هذا هو شعار المدرب كارلو أنشيلوتي ولاعبيه الآن فما حققه فريق السلة في ريال مدريد سيكون ملهمهم أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف لكل منهما، يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل الفريق الإسباني لقبها.

بعد يوم من هذه المباراة حقق فريق كرة السلة في ريال مدريد عودة تاريخية وتغلب على بارتيزان الصربي في خامس مواجهة بينهما 98-94 بعدما كان متأخرًا في النتيجة بـ 18 نقطة وكان الفريق الإسباني متأخرًا قبلها 2-0 في البلاي أوف لكنه انتفض وفاز في باقي المباريات الخمس.

الفوز الملحمي لسلة الريال خطفت أنظار فريق كرة القدم؛ فالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي تابع اللقاء وكتب على حسابه الشخصي على تويتر: "في كرة القدم أم السلة؛ لا يهم: ريال مدريد لا يعرف الاستسلام. تهانينا لسلة ريال مدريد".

نجم هجوم كرة القدم في ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي كان حاضرًا في المدرجات لتشجيع سلة الريال كتب "لا شيء مستحيل على المدريديستا".

وستضرب سلة ريال مدريد موعدًا في نصف نهائي اليوروليج –البطولة الموازية لدوري الأبطال في كرة القدم- مع غريمه الإسباني برشلونة، وسيلعب الفائز منهما مع الفائز من أولمبياكوس وموناكو في النهائي.