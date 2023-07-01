احذر يا ريال مدريد.. آرسنال يقتحم سباق ضم كيليان مبابي!

النادي اللندني يعرف جيدًا أن الصفقة لن تكون سهلة هذا الصيف

من المؤكد أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي سيكون أقرب إلى الرحيل عن باريس سان جيرمان في عام 2024 حين ينتهي عقده مع فريق العاصمة الفرنسية، والكل يتحدث عن وجهة واحدة، ريال مدريد.

كان قد أشار مبابي إلى أنه لن يقوم بتفعيل بند تمديد عقده مع باريس سان جيرمان من 2024 إلى 2025 قبل الموسم الجديد، هذا الموقف وضع الأندية في حالة تأهب قصوى بسبب خططه مع باريس سان جيرمان بالنظر إلى موقف كل نادٍ من ضمه.

من غير المرجح أن يبيعه العمالقة الفرنسيون في هذا الصيف وإن كان الحديث قويًا عن ريال مدريد، محورية مبابي لدى باريس سان جيرمان تجعل صفقة من هذا النوع صعبة هذا الصيف حتى لو لم تكن مستحيلة.

ريال مدريد هو المرشح الأقوى لتأمين صفقة لمبابي، لكن هناك ناديًا دخل لعبة مبابي وهو آرسنال، الذي يراقب المسألة باهتمام مؤخرًا.

وفقًا لموقع Football Transfers المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن آرسنال مستعد لتقديم عرض انتقال رسمي حين يصبح مبابي مجانيًا في 2024، لكنهم لن يدخلوا في حرب مزايدة بقيمة 200 مليون يورو هذا الصيف.