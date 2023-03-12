احذر يا برشلونة .. هؤلاء مهددون بالغياب عن الكلاسيكو ضد ريال مدريد!

الإيقافات تهدد برشلونة قبل كلاسيكو ريال مدريد

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية بعد قليل أمام نظيره أتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري الإسباني.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد ويطمح في مواصلة الانتصارات والتتويج باللقب الغالي.

وسيتعين على نجوم الفريق بوسكيتس ورافينها وفيران توريس وكيسي توخي الحذر الشديد في مباراة اليوم خوفًا من تلقي بطاقات صفراء وتعرضهم للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات.

وسيواجه برشلونة في مباراته القادمة منافسه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويشعر برشلونة ببعض القلق من حكم مباراة اليوم جيل مانزانو، المعروف عنه كثرة منحه للبطاقات الصفراء والحمراء، وقد أدار 34 مباراة لبرشلونة في تاريخه بأكمله برصيد 10 مباريات.