احذر يا الأهلي .. الاتحاد اقترب منك بانتصار رباعي على الفتح

الاتحاد ينتصر على الفتح برباعية مقابل هدفين

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حقق فريق نادي الاتحاد الفوز على نظيره الفتح برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الاتحاد رفع رصيده إلى النقطة 43 في المركز الرابع خلف الأهلي صاحب المركز الثالث بـ46 نقطة، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.

نجح سالم النجدي لاعب الفتح في أن يُسجل الهدف الأول بالدقيقة السادسة من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليمنى أرسلها سعيد باعطية من الجهة اليمنى، ليضعها النجدي برأسه في المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة نادي الاتحاد، بعد عرقلة البرتغالي جوتا الذي استغل الخطأ الدفاعي بالدقيقة 33 من زمن المباراة.

ونجح النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة الجزاء بالدقيقة 39 من زمن المباراة، حيث سددها على يمين حارس الفتح.

وأضاف البرتغالي جوتا الهدف الثاني لنادي الاتحاد بالدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، بعد جملة فنية رائعة، مستغلًا تمريرة الفرنسي نجولو كانتي، ليُسدد الكرة في المرمى معلنًا الهدف الثاني للنمور.

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وتعرض أحمد حجازي مدافع وقائد الاتحاد للكمة قوية من جانب حارس مرمى الفتح في الدقيقة 62 من زمن المباراة، ليُوقف الحكم المباراة، ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء بعد العودة إلى تقنية VAR بعدما تبين أن حجازي كان متسللًا.

وسجل أحمد الغامدي الهدف الثالث لنادي الاتحاد بالدقيقة 64، وذلك عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، على يسار حارس الفتح.

وقلص سعد الشرافة الفارق لنادي الفتح، بعدما سجل هدفًا بالدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة أرسلها له مروان سعدان، لينفرد بالحارس عبد الله المعيوف، ويضع الكرة في المرمى.

واستطاع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أن يُسجل الهدف الرابع لنادي الاتحاد، والثاني له في المباراة، عن طريق رأسية رائعة بالدقيقة 74.

وحصل مد الله العليان على كارت أحمر بالدقيقة 78 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة، وذلك بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء.

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