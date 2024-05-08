"احذر الكلب".. كشف عادات فيكتور فالديز "المجنونة" بعد الاتجاه للتدريب!

"لا يحب شتيجن"

كشف جينيس بلاسكو، لاعب سانت أندرو الحالي، عن كواليس تتعلق بحارس برشلونة السابق فيكتور فالديز، حين عمل تحت قيادته كمدرب في فريق هورتا الإسباني.

وتولى فالديز قيادة نادي هورتا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني في 2020، علمًا بأنه بدأ مسيرته التدريبية مع فريق موراتالاز، قبل أن يتولى قيادة فريق شباب برشلونة في 2019، لكنه رحل بعد خلافات مع الإدارة.

وقال بلاسكو، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "في مكتبه كان لديه علم إسبانيا وكأس العالم التي فاز بها، النسخة المقلدة، كما كان يستمع إلى موسيقى التكنو في العاشرة صباحًا".

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وأضاف: "في غرفة ملابسه كانت لديه لافتة مكتوب عليها (احذر من الكلب)، وكان يغير ملابسه في تلك الغرفة، وكان يشغل موسيقى التكنو بصوت عالٍ في الساعة 10 صباحًا".

وختم: "عند الحديث عن تير شتيجن، رد فالديز بعبارة (الكثير من الدخان) مما يمكننا رؤيته، يبدو أن الحارس السابق لا يحب حقًا الحارس الألماني الذي يحمي عرين برشلونة حاليًا".