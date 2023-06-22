احذر يا الاتحاد .. الإصابات ليست السبب الوحيد وراء غياب نجولو كانتي المتكرر مع تشيلسي

صدمة وراء غياب نجولو كانتي المتكرر مع تشيلسي قبل الانتقال إلى الاتحاد

يُعد الفرنسي نجولو كانتي، نجم نادي الاتحاد الجديد، أحد أفضل اللاعبين العالميين، في السنوات القليلة الماضية؛ لما قدّمه مع ليستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين؛ إلا أن الإصابات المتكررة في الركبة، أثرت عليه في الفترة الأخيرة.

الاتحاد أعلن منذ يومين، التعاقد مع كانتي "32 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، والذي انضم إليه في صيف 2016، من ليستر سيتي.

وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي سام لي، معاناة النجم الفرنسي، من إصابة مزمنة، كاشفًا عن سببٍ آخر، وراء قلة مشاركات اللاعب مع تشيلسي، في الفترة الأخيرة، خاصة موسم 2022-2023، والذي لم يخض فيه سوى 9 مباريات رسمية فقط.

وأعلن سام في تصريحات مع برنامج "في المرمى"، أن بعض الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق الإنجليزي في الفترة الأخيرة، أرادت تغيير مركز كانتي، داخل المستطيل الأخضر؛ وهو الأمر الذي لم يعجب اللاعب.

الإعلامي الرياضي أوضح أن هذا الأمر؛ أدى إلى استبعاد اللاعب من بعض مباريات نادي تشيلسي، بعيدًا عن الإصابات التي عانى منها.

جدير بالذكر أن نجولو كانتي، خاض 269 مباراة رسمية مع نادي تشيلسي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 16 آخرين.