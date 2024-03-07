الأزرق ممنوع في روما .. عصابة الملثمين ترتكب حوادث طعن وسرقة خارج أسوار الأوليمبيكو

تحذيرات من إدارة برايتون في شوارع العاصمة الإيطالية

تعرضت جماهير برايتون لهجوم من عصابة ملثمين في العاصمة الإيطالية روما، قبل ساعات من مواجهة فريق الذئاب بالدوري الأوروبي.

ويحل برايتون، مساء اليوم الخميس، ضيفًا على روما الإيطالي بملعب الأوليمبيكو، في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتم نقل اثنين من مشجعي برايتون إلى المستشفى، بعد تعرضهما للطعن والسرقة من قبل عصابة من الملثمين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب مسؤول الاتصال بنادي برايتون، في تغريدة عبر حسابه على موقع "X" (تويتر سابقًا): "نحن على علم بالحادث الذي ذكرته وسائل الإعلام الإيطالية الليلة الماضية. لقد تحدثنا إلى مشجعي برايتون وهم بخير، نكرر نصيحة النادي المنشورة في معلومات ما قبل المباراة".

وكانت إدارة برايتون، قد وجهت عدة نصائح للمشجعين قبل المباراة، حيث حذرتهم من جرائم الشوارع والنشل في المدينة، كما طلبت من المشجعين حمل هوياتهم واستخدام الحافلات المجانية المتوفرة، فيما أبلغتهم الشرطة الإيطالية بأنه من الأفضل تجنب رفع الأعلام في المدينة.

يذكر أن بعثة فريق برايتون تتواجد في روما لخوض أول مواجهة أوروبية على الإطلاق في الأدوار الإقصائية بتاريخ النادي الإنجليزي.