"احذروا من حضور المباراة!" .. مسؤول إماراتي يتوعد جماهير الهلال قبل مواجهة العين ويستشهد بالنصر

الهلال من أجل ريمونتادا آسيوية تاريخية..

يبدو أن النجاحات التي يحققها العين الإماراتي، في مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024؛ جعلت بعض المسؤولين "يقللون" من قوة الأندية السعودية، والمسابقة المحلية هُناك.

العين يحل ضيفًا على الهلال السعودي، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا؛ بعد الفوز "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وفي هذا السياق.. سخر علي الهاجري، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالرابطة الإماراتية المحترفة، من الزعيم الهلالي، موجّهًا رسالة إلى جماهيره؛ بالقول: "نصيحة لكم.. لا تحضرون المباراة، ولا تشوفونها على الشاشات".

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الهاجري أضاف في رسالته إلى الجماهير الهلالية، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "تجاوزوا المباراة، واعتبروها كأنها لم تكن، وضعوا نصب أعينكم اللقاء القادم لكم، في دوري روشن السعودي للمحترفين".

وأشار إلى أن نادي النصر السعودي، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لم يستطع إقصاء العين، من دوري أبطال آسيا؛ لذلك فإن الهلال لن يقدر على ذلك.

واعتبر علي الهاجري، أن هُناك فوراق كبيرة بين نجوم نادي العين ولاعبي الهلال، زاعمًا أن الدوري الإماراتي للمحترفين، أكثر تنافسية من المسابقة المحلية في السعودية.

جدير بالذكر أن الهاجري، كان قد سخر من نادي النصر ورونالدو أيضًا؛ بعد فوز العين على قلعة العالمي، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.