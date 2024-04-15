"احذروا من الخط الفاصل!".. جيسوس يكشف طريقة الهلال لحل أزمة روزنامة أبريل

ماذا قال مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي لمباراة العين؟

"نلعب مباراة كل يومين".. هكذا كشف البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، عن أزمة الروزنامة التي تواجه الفريق، والذي يدفع ضريبة المنافسة على كافة الألقاب.

الهلال يستعد لمواجهة العين الإماراتي، مساء الغد، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، في مواجهة مهددة بالتأجيل في حال استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها الإمارات خلال الساعات الأخيرة.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم مباراة العين والهلال، إن هناك حدًا فاصلًا بين الإرهاق العالي والإصابات، مؤكدًا أن الهلال قريب منه، ويجب عليه أن يكون حذرًا معه، فيما طمأن البرتغالي جماهير الزعيم، بقوله إن كل شيء مدروس في الفريق، والمخاطرة مدروسة من أجل بلوغ أهداف الفريق.

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وأكد جيسوس أن لاعب الهلال، ناصر الدوسري، سيغيب بشكل نهائي عن مباراة العين بعد إصابته في عضلة الفخذ الأمامية، فيما أشاد بالبرازيلي مالكوم، بقوله إنه لاعب ذكي ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، على عكس تجربته مع ناديه السابق.

وتحدث مدرب الهلال عن طريقة التعامل المثالية مع أزمة روزنامة المباريات خلال شهر أبريل، قائلًا إن المنهاج الخاص في التمرين والاستشفاء ساعد الفريق ليكون في أفضل حالة ممكنة.

واعترف جيسوس بصعوبة المنافس العين، الذي تمكن من إقصاء النصر، الفريق الكبير القوي، كما وصفه مدرب الهلال، مضيفًا أن الزعيم أصبح حديث العالم بعد سلسلته التاريخية التي لم تنته بعد في موسوعة جينيس، بينما أكد أن الأرقام القياسية لم تكن هدف الهلال، بل التتويج بالبطولات.