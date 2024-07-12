"احتيال وتزوير يعود إلى 10 سنوات" .. التحقيق في قضية فساد بـ"صفقة رياض محرز"!

أزمة جديدة بسبب رياض محرز..

يبدو أن اسم الساحر الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أصبح مرتبطًا بالقضايا والأزمات المثيرة للجدل، مؤخرًا.

محرز البالغ من العمر 33 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 33 مباراة رسمية في موسمه الأول.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، تم فتح تحقيق جنائي بتهمة "الاحتيال والتزوير"، في قضية انتقال الساحر الجزائري من نادي لوهافر الفرنسي إلى ليستر سيتي الإنجليزي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقل محرز من لوهافر إلى ليستر سيتي، في يناير من عام 2014؛ ليكتب معه المجد الكروي بتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي في صيف 2018.

الصحيفة كشفت عن أن وكيل اللاعبين جاي تولمارش، تقدّم بـ"عقد" موقع مع إدارة الفريق الفرنسي السابقة؛ به بند ينص على حصوله على مكافأة بنسبة 10%، حال انتقال رياض محرز من ليستر سيتي إلى أي فريقٍ آخر.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الجديدة لنادي لوهافر، شككت في صحة هذا العقد، مؤكدة على أن هذا البند لم يتم إدراجه أبدًا في اتفاقية انتقال محرز إلى ليستر سيتي.

وأعلنت تقدم نادي لوهافر بشكوى رسمية تتهم فيها تولمارش بـ"الاحتيال والتزوير"؛ حيث تم إغلاق القضية في البداية، قبل أن يُعاد فتحها مجددًا في مارس من عام 2023.

وأكدت الصحيفة على أن محرز لم يشارك في القضية - حتى الآن -؛ ولكن الأيام القادمة قد تشهد تطورات، من شأنها أن تؤثر على صورة نجم النادي الأهلي الحالي.