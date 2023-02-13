احتمى بالجبال .. نجاة لاعب تونسي بأعجوبة من زلزال تركيا

رامي مصدق ابن الـ21 عامًا انتقل قبل شهر من أسطنبول لمدينة هاتاي ليعيش بعدها هول صدمة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا

صدمة كبيرة يعيشها التونسي رامي مصدق؛ محترف هاتاي سبور التركي، بعد المشاهد المفجعة التي عاشها، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل أسبوع، لكنه نجا بفضل العناية الإلهية.

قبل أسبوع تقريبًا، ضرب زلزالان جنوب تركيا، وصلت قوتهم إلى 7.8 ريختر، وامتد أثرهما إلى سوريا، ليخلفا ورائهما آلاف القتلى والمصابين.

مدينة هاتاي التركي، التي انتقل لها مصدق في مطلع عام 2023، بعد عدة اختبارات في أكاديميات في العاصمة أسطنبول، إحدى المدن التي تضررت كثيرًا من وراء هذا الزلزال، ليتحول حلم التونسي لكابوس.

صاحب الـ21 عامًا يروي تفاصيل نجاته بعد وصوله لبلاده سالمًا، إذ قال خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز": "المبنى الذي كنت أقطن به هوى أرضًا بالكامل أمام عيني بعد دقائق من خروجي، لقضاء شأن ما خارجه رفقة صديق التركي، في لحظات تحول المنزل لركام وعلت صرخات من كانوا بداخله، لا أصدق أنني نجوت من الموت بأعجوبة بعد أن رأيت مشاهد مروعة ومهولة، الحمد لله على كل شيء، حتى الآن ما زلت أشعر بوقع الزلزال وأنهض مذعورًا أحيانًا، لأن الأمر فعلًا لا يصدق من هول الهزة العنيفة التي حدثت بعد خروجي من البيت".

وأضاف: "لم أخلد للنوم لمدة يومين، قضيتهما بالشوارع وفي الجبال، خوفًا من سقوط المباني المحيطة بمقر إقامتي، وبعدها تم نقلي إلى مطار أضنة ومنه إلى إسطنبول قبل أن أعود لتونس".

وحول ما إذا كان سيكمل مسيرته الاحترافية في تركيا أم لا؟، اختتم اللاعب التونسي الشاب: "لا أعلم، ما زلت أتذكر لحظات الخوف التي عشتها، وهاتاي سبور بالأساس أعلن انسحابه من الدوري بعد تضرر الملاعب في المدينة".