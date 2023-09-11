احتفل على طريقة روبياليس .. لاعب أتلتيكو مدريد مهدد بالإيقاف!

تصرف مثير للعجب!

شهدت مباراة في الدرجة الثانية الإسبانية بين قرطاجنة وريال سرقسطة تصرفًا مثيرًا للعجب من قبل لاعب أتلتيكو مدريد فيكتور موييخو المعار لصالح الأخير.

جاء هذا بعد أن سجل اللاعب هدف تأكيد الفوز لفريقه في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، بعد أن كان سرقسطة متقدمًا بهدفين مقابل هدف وحيد.

وذهب اللاعب ليحتفل بشكل مبالغ فيه على خط ملعب الفريق الخصم، وقام بالإمساك بعضوه التناسلي واحتفل بتلك الطريقة ليثير الكثير من الجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق قد احتفل بنفس الطريقة خلال كأس العالم للسيدات الذي توج به منتخب بلاده قبل أسابيع قليلة.

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جدير بالذكر أن روبياليس كان قد استقال من منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الضغوطات التي وقعت عليه عقب قبلته لجينيفر هيرموسو خلال مراسم الاحتفال باللقب.