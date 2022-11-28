احتفل بهدف غيره وحاول دون فائدة .. ماذا قدم رونالدو أمام أوروجواي؟!

النجم البرتغالي حاول بكل ما يملك من قوة لكنه لم يسجل في النهاية!

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز منتخب بلاده أمام نظيره أوروجواي بنتيجة هدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

رونالدو كاد أن يكتب اسمه في سجلات التهديف الليلة لولا مليمترات بسيطة بين رأسه وبين كرة برونو فيرنانديش التي سكنت الشباك معلنة التقدم للبرتغال.

دعونا فيا يلي نستعرض أبرز أرقام رونالدو في المباراة:

شارك النجم البرتغالي لمدة 82 دقيقة وفضل المدير الفني أن يمنحه بعض الراحة قبل المباراة المقبلة بعد أن حسم الفريق التأهل بالفعل للدور التالي.

مرر رونالدو الكرة 38 مرة بشكل صحيح بنسبة دقة 74% ارتفعت إلى 75% في منتصف ملعب الفريق الخصم.

في الكرات الثنائية التحم رونالدو أربع مرات بشكل ناجح على الأرض وخسر الكرة مرتين بنفس الطريقة، وله إلتحامين ناجحين في الهواء وخسر الكرة ثلاث مرات هناك.

سدد رونالدو الكرة مرة وحيدة وكانت خارج المرمى وله كرة عرضية واحدة ناجحة وقدم ثلاث فرص خطيرة للتسجيل لزملائه في الفريق.