احتفال مليوني .. لاعبو الأرجنتين يحلقوا في سماء بوينس آيرس بسبب الزحام!

الاحتفالات لم تكتمل بسبب العدد الجماهيري الرهيب في الشوارع!

حلق لاعبو المنتخب الأرجنتيني في سماء بوينس آيرس في نهاية موكب الاحتفال بالفوز ببطولة كأس العالم قطر 2022 بعد أن انضم الملايين إلى الاحتفالات في الشوارع.

حيث غمرت جماهير الأرجنتين الشوارع للاحتفال بالمونديال رفقة حافلة اللاعبين، ويقدر عدد المتواجدين في الشوارع بـ 4 مليون مواطن، مما يعني حوالي 8.8% من عدد سكان البلاد بحسب ما ورد من "TyC".

وبالتالي انتهى موكب النصر بنقل الفريق إلى السماء عبر طائرة مروحية حيث أصبح من المستحيل على الحافلة المضي قدمًا كما كانت هناك مخاوف بشأن القضايا الأمنية.

وكانت الأرجنتين قد أعلنت أن اليوم سيكون عطلة عامة بعد فوز الفريق بكأس العالم للسماح للجماهير بالاستمتاع بالاحتفالات، وكان من المقرر أن يصل الموكب إلى منطقة أوبيليسكو في بوينس آيرس، لكن ذلك لم يحدث.

وعلق رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تشيكي تابيا، على هذا الأمر عبر تويتر، وكتب: "لم يسمحوا لنا باستقبال جميع الأشخاص الذين كانوا في أوبيليسكو. لن يسمح لنا عملاء الأمن الذين رافقونا بالتحرك إلى الأمام. ألف اعتذار نيابة عن جميع اللاعبين الأبطال".

وتلا ذلك بيان من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم جاء فيه: "أنهى لاعبو فريق كرة القدم الأرجنتيني الاحتفالات بالتحليق فوق حشد من الجماهير التي تجمعت في مدينة بوينس آيرس للاحتفال بالنصر في قطر. القرار بعد التحقق من عدم تمكنهم من مواصلة التقدم بالحافلة وسط الحشد".