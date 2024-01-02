"احتفال جنوني يهدد حياته الزوجية!" .. لحظة صادمة لكلوب بعد هدف صلاح

"مو ماكينة أهداف.. ولا تقلقوا على داروين"

وصف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، النجم الدولي المصري محمد صلاح، بأنه "ماكينة أهداف"، مبرزًا دوره في فوز الريدز المثير على نيوكاسل (4-2)، أمس الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح تألق أمام نيوكاسل وسجل هدفين وصنع آخر، بعد أن أهدر ركلة جزاء في بداية اللقاء، مما دفع كلوب للتأكيد على أنه: "ماكينة تسجيل أهداف. كان من الممكن أن يكون الأمر أسهل لو أحرز ركلة الجزاء الأولى. لكنه رغم ذلك عاد وسجل لذلك هو مميز للغاية".

وأضاف كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أضعت خاتم زواجي أمس أثناء الاحتفال، لكني وجدته بعد البحث عنه، كان من الممكن أن يكون ذلك مروعًا حقًا، لقد فقدته في البحر ذات مرة وكنت بحاجة إلى غواص محترف. كانت صدمة كبيرة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ودافع المدرب الألماني عن مهاجمه داروين نونيز، قائلًا: "داروين حصل على فرص أيضًا، بالطبع هو ليس سعيدًا بعدم التسجيل. لقد رأيته يشارك. كرة القدم هي لعبة بسيطة جدًا، فقط ضع الكرة في الشباك، طالما أنه يتواجد أمام المرمى بشكل مؤثر فكل شيء على ما يرام.. سوف يسجل".

وختم كلوب: " لا أحد يجب أن يقلق بشأن داروين. لقد لعب بشكل جيد حقًا وقام بتمريرة غير أنانية إلى مو الذي سجل هدفا، أود أن أقول إن 99.9٪ من اللاعبين كانوا سيسجلون ركلة الجزاء بأنفسهم لكنه اختار التمرير في مباراة خاصة".