احتفال البرنابيو يحيي الأمل.. ناتشو يستجيب للهتاف الموحد بشأن مصيره ومودريتش يعلنها صريحة!

"نأمل أن نتمكن من مواصلة صنع التاريخ"

كان ملعب سانتياجو برنابيو المحطة الأخيرة في احتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوربا، الذي توّج به الفريق الملكي للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند (2-0) في النهائي.

وأشعل اللاعبون والجماهير التي ملأت المدرجات الاحتفال معًا باللقب القاري الجديد في الملعب العريق، وسط أجواء مذهلة في لحظات أخرى لا تنسى في تاريخ النادي الملكي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ناتشو فرنانديز عزز الأمل، خلال الحفل، بشأن بقائه مع الفريق، رغم انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت أن القائد كان آخر من صعد إلى منصة النصر، واستقبله زملاؤه وجماهير البرنابيو بصيحة واحدة: "ناتشو، ابق".

وقال ناتشو، الذي حمل لقبي الليجا ودوري الأبطال كقائد للميرنجي لأول مرة في مسيرته: "لقد كان موسمًا رائعًا، موسمًا للحلم، لدينا 15 كأس أوروبية! نحن ملوك أوروبا والعالم والكون. أنا فخور بأن أكون قائد هذا الفريق، نأمل أن نتمكن من مواصلة صنع التاريخ".

من جهته، أضفى لوكا مودريتش الطابع الرسمي على تجديد عقده مع ريال مدريد، ولكن بطريقته الخاصة، إذ قال موجها حديثه للجماهير: "شكرًا لكم على الدعم طوال العام، أراكم الموسم المقبل!"، حسب "آس".

وسيحتفل لوكا بعيد ميلاده الـ39 في مدريد يوم 9 سبتمبر المقبل، لكن هذه المرة دون توني كروس، الذي أعلن اعتزاله رسميًا هذا الصيف، وقال في رسالته الوداعية: "شكرًا لكم، للوداع الذي لا ينسى في هذا الملعب، شكرا على 10 سنوات هنا لا تنسي، هلا مدريد، أنا أحبكم".