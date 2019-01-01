النتائج المباشرة
الدوري التونسي - الدرجة الأولى

احتفالًا بمئويته - الترجي يصدر طوابع بريدية خاصة

آخر تحديث
التعليقات()
المكشخة يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه في منتصف الشهر الجاري

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن مجلس إدارة نادي الترجي التونسي طبع طوابع بريدية خاصة باحتفالات النادي بمرور 100 عام على إنشائه.

ويجهز باب سويقة للاحتفال بمئويته في 15 من يناير الجاري، حيث تم تأسيسه في عام 1919 باليوم نفسه.

فيديو - جمهور الترجي يحتفل بالمئوية في المونديال و"تيفو" خاص للعين

اختيارات المحررين

الحساب الرسمي للمكشخة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر صور الطوابع، موضحًا أنه سيتم طرحها للبيع في المكاتب البريدية.

وخلال 100 عام لفريق الدم والذهب حصد 49 بطولة على مستوى كرة القدم بواقع 28 لقب دوري تونسي، و16 كأس تونس، أربعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا ولقب وحيد كأس سوبر أفريقي.

وكانت آخر بطولات المكشخة العام الماضي عندما توج بطلًا لأفريقيا بالفوز أمام الأهلي المصري برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الترجي كذلك اختتم عام 2018 بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات، والذي احتل به المركز الخامس بالفوز أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

الموضوع التالي:
بوتشيتنيو: لا أحب التحكيم بالفيديو
الموضوع التالي:
هاري كين: الفيديو حسم الجدل ومنحني ركلة جزاء
الموضوع التالي:
وزير الرياضة المصري يعلن إنشاء متحف خاص لمحمد صلاح
الموضوع التالي:
كأس الرابطة | توتنهام يحقق فوزًا على تشيلسي ويؤجل الحسم للإياب
الموضوع التالي:
بوتشيتنيو يدخل تاريخ توتنهام برقم قياسي جديد
إغلاق