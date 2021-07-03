احتفالات إيطالية ودعوة للتفاؤل بسبب قميص إسبانيا الأحمر!

حالة من الجنون تسيطر على جماهير الكرة الإيطالية قبل المواجهة المرتقبة ضد إسبانيا في نصف نهائي يورو 2020.

تم بالأمس الجمعة تحديد طرفي نصف النهائي الأول من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد فوز إيطاليا على بلجيكا بهدفين لهدف.

حيث سيواجه المنتخب الإيطالي صاحب الأداء الأقوى في البطولة حتى الآن نظيره الإسباني في نصف النهائي خلال ساعات.

المواجهة أثارت جنون جماهير الكرة الإيطالية التي تفائلت بمواجهة إسبانيا بالرغم من التاريخ المؤلم لهم أمام لاروخا.

لماذا تتفائل جماهير إيطاليا بمواجهة إسبانيا في نصف النهائي؟!

بحسب ما أوضحت ردود أفعال الجماهير الإيطالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فهناك احتفالات بصعود إسبانيا على حساب سويسرا.

السبب يعود لأن المنتخب الإسباني يرتدي القميص الأحمر كقميصه الأساسي في المباريات، وهو ما يدعو للتفاؤل لدى إيطاليا.

ولو خاضت إسبانيا المباراة بالقميص الأحمر ستكون الفريق السادس في البطولة التي يواجه إيطاليا باللون الأحمر بعد خمس مباريات سابقة.

وفازت إيطاليا على تركيا وسويسرا وويلز والنمسا وبلجيكا، وكانت ستواجه الفائز من إسبانيا وسويسرا وكلاهما يرتديان القميص الأحمر كلونه الأساسي.

ما هو الثأر بين إيطاليا وإسبانيا؟!

آخر مواجهات الفريقين في البطولة كانت بنهائي نسخة كأس الأمم الأوروبية يورو 2012 وهي المباراة التي شهدت تفوق كاسح لإسبانيا.

جدير بالذكر أن المباراة كانت انتهت بفوز إسبانيا بأربعة أهداف نظيفة، بالرغم من عدم تلقي إيطاليا سوى ثلاثة أهداف طوال البطولة قبل النهائي.

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