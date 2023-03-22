فيديو | "احترم نفسك!" .. سلمان الفرج يرفض محاولات زميله للتقليل من ليونيل ميسي

ليونيل ميسي صفقة محتملة للهلال، لذلك قائد الزعيم يرفض المسام به

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قد يكونان زميلين يومًا ما، لذلك رفض سلمان الفرج؛ قائد الهلال السعودي، محاولات تقليل زميله من الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولو على سبيل المزاح.

التقارير تتحدث بقوة عن محاولات جادة من الزعيم لاستقدام ليو في الميركاتو الصيفي المقبل، وجعله اللاعب صاحب الراتب الأعلى في العالم، لكن حتى الآن هي مجرد تقارير، يتفق بعضها على اقترابه وتختلف أخرى زاعمة رفضه الرحيل عن أوروبا.

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لكن نايف هزازي؛ لاعب المنتخب السعودي الأسبق، ظهر رفقة الفرج مؤكدًا له أن ميسي هلالي، بينما ادعى الأخير مازحًا عدم معرفته بهذه الأنباء.

وبينما طالبه هزازي بتعليم ميسي أصول كرة القدم، أجابه سلمان: "احترم نفسك، لازم احترام، هذا أحسن لاعب في العالم".

جدير بالذكر أن محاولات الهلال تقابل بمحاولات جادة أخرى من برشلونة والدوري الأمريكي لخطف نجم باريس سان جيرمان، في ظل اقتراب نهاية عقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

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