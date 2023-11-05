"احترموا نزاهته وأطلقوا سراحه" .. مناشدة جديدة من لويس دياز لخاطفي والده

النجم الكولومبي وجه رسالة جديدة لخاطفي والده..

كسر الكولومبي لويس دياز نجم نادي ليفربول الإنجليزي صمته أخيرًا، للتعليق على أزمة اختطاف والده من قبل جيش التحرير الوطني في بلاده.

دياز ساعد ليفربول مساء الأحد على تحقيق تعادل متأخر مع لوتون تاون، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بعدما سجل هدفًا في الدقيقة 90+5، ليخلع قميصه ويكشف عن رسالة مقتضبة إلى الخاطفين مفادها: "الحرية لوالدي".

وبعد المباراة، أصدر لويس دياز بيانًأ جاء فيه: "هذا ليس اللاعب، الذي يتحدث اليوم هو لوتشو دياز، ابن لويس مانويل دياز، ماني والدي، رجل مجتهد، ركيزة الأسرة، لقد تم اختطافه الآن".

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وأضاف: "أطلب من جيش التحرير الوطني إطلاق سراح والدي في أقرب وقت ممكن، كما أطلب من الجمعيات الدولية العمل على ذلك من أجل ضمان حريته".

وتابع: "في كل ثانية، وفي كل دقيقة، نشعر بالقلق أكثر، لا توجد كلمات لوصف المشاعر الفظيعة التي تشعر بها عائلتنا، وسيظل الأمر كما هو طالما لم يعد إلى المنزل".

وأردف: "أتوسل إليكم أن تطلقوا سراح والدي الآن، مع احترام نزاهته".

واختتم لويس دياز بيانه قائلًا: "أود أن أشكر جميع الكولومبيين وكذلك المجتمع الدولي على دعمكم".

وكانت زوجة لويس دياز قد وجهت رسالة دعم لوالد زوجها في عيد ميلاد ابنتها، جاء فيها: "وجود جدك إلى جانبك ستكون أفضل هدية يمكن أن تحصلي عليها".