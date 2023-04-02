ليس احترامًا لدورتموند .. توماس توخيل يكشف السبب "الإنساني" وراء عدم الاحتفال برباعية بايرن!

لماذا لم يحتفل توماس توخيل أمام بوروسيا دورتموند؟

دشن الألماني توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، بدايته مع الفريق بأفضل طريقة ممكنة باستعادة الصدارة من بوروسيا دورتموند بالفوز عليه 4-2؛ لكن رغم هذا لم يحتفل توماس كثيرًا بالفوز على ناديه الأسبق لأسباب شرحها هو لاحقًا.

وتحدث توخيل عقب المباراة وقال: "الوضع دائمًا صعب. كنت متوترًا ولا أعرف السبب".

وواصل المدرب الألماني "لم أعرف كيف أجد مساعدي. الأمور تطورت سريعًا وفجأة وجدت نفسي في الملعب مدربًا لبايرن وأدير مباراة في الدوري".

وتولى توماس، الذي أقيل هذا الموسم من تدريب تشيلسي، تدريب بايرن بشكل مفاجئ عقب إقالة غير متوقعة ليوليان ناجلسمان من تدريب الفريق.

وأكد توماس أنه ليس من الجيد الاحتفال حينما يرتكب الحارس –حارس دورتموند- خطأ "لهذا السبب كنت في الواقع أكثر اهتمامًا بما ينبغي علينا فعله بشكل أفضل".

وتحدث هيربرت هاينر، رئيس بايرن، عن مدربه الجديد الذي بدأ حقبته بأفضل شكل ممكن "لن أقول رصينًا الآن، لكنه لا يعبث على الخط. توخيل منظم جدًا ومحترف بشكل لا يوصف. ويدير غرف خلع الملابس جيدًا".