"إثارة مصطنعة" .. رجل الحلول في الهلال يجتمع مع سعود عبد الحميد لإلغاء احترافه

اجتماع حاسم، فهل النتائج إيجابية؟

فيما كان يبدو أن سعود عبد الحميد في طريقه للرحيل عن الهلال باتجاه روما الإيطالي برغبة شخصية منه وضغط من جهات عليا تعمل على مشروع احتراف اللاعب السعودي في أوروبا، شهدت الساعات الأخيرة اجتماعًا قد يؤدي لإلغاء الفكرة تمامًا.

برنامج "رياضة سكوب" السعودي أفاد عبر مصادره الخاصة أن رجل الحلول في الهلال، الأمير وليد بن طلال، عقد اجتماعًا مع المدافع السعودي للحديث معه حول رغبته الاحتراف في أوروبا وإمكانية انتقال إلى روما.

وأوضح البرنامج أن الاجتماع حدث يوم أمس عقب عودة الفريق من أبها بعد التتويج بكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر في النهائي 4-1، مشيرًا إلى أن الاجتماع قد يُغير مستقبل عبد الحميد الذي لم يُحسم بعد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

عضو الشرف الذهبي في الهلال كان قد تدخل كثيرًا لحل أزمات كادت أن تعصف بالفريق ونجومه، وأبرزها دوره في تجديد عقد محمد كنو بعد توقيعه للنصر، وكذلك تمويله لصفقة ياسين بونو، وقد ألمح المغردون عبر منصة إكس إلى أنه قد يُقنع سعود عبد الحميد بالبقاء بتجديد عقده وتحسين راتبه إلى حد كبير.

من جانبه، وصف فهد الهريفي، نجم وسط النصر المعتزل، ما يحدث حول عبد الحميد بالإثارة المصطنعة، مشيرًا إلى أن الهلال لن يفرط به أبدًا لانشغاله هذا الموسم بالعديد من البطولات وعلى رأسها كأس العالم للأندية 2025 الذي سيُقام في أمريكا بنظام جديد.

يُشار إلى أن الهلال سيفتتح موسمه في دوري روشن السعودي بمواجهة الأخدود خارج ملعبه مساء السبت القادم.