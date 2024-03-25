احتجزوه بتهمة الرشوة.. الصين تفرج عن لاعب كوريا بعد 10 أشهر من القبض عليه!

جزء من عملية تخليص البلاد من الفساد الرياضي...

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان رسمي لها نشرته يوم الإثنين، عودة اللاعب سون جون هو، إلى بلاده بعد اعتقاله في الصين لمدة 10 أشهر بتهمة قبول الرشاوي.

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة الكورية، فإنها تتواصل مع السلطات الصينية عبر القنوات المختلفة، وطلبت منها التعاون لضمان عمليات سريعة وعادلة، دون أن تقدم تفاصيل عن عملية الافراج.

سون الذي يلعب في وسط ميدان فريق شاندونج تايشان، الحائز على لقب الدوري الصيني 2021، تم اعتقاله في شهر مايو الماضي، للاشتباه في تلقيه رشاوي.

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ووفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز" فإن سون جون هو، أصبح أول لاعب أجنبي يتم التحقيق معه واحتجازه منذ بداية الدوري الصيني الممتاز في عام 2004.

وأشارت الصحيفة إلى أن اعتقال اللاعب الكوري، يعد جزءًا من مبادرة واسعة قامت بها الصين لتخليص البلاد من الفساد المزعوم في الرياضة، كما تم التحقيق مع بعض الشخصيات في الاتحاد الصيني لكرة القدم.