احتجاج على التحكيم وروح رياضية .. فريقان في الدوري الإسباني يرفضان اللعب!

واحد من أغرب المشاهد في كرة القدم الإسبانية..

شهدت مباراة إسبانيول وألميريا في الجولة 38 في منافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني واقعة غريبة، بعدما رفض لاعبو الفريق الكتالوني اللعب في الدقائق الأولى من اللقاء.

إسبانيول، وبعد ضربة البداية، قام لاعبوه بتمرير الكرة إلى الحارس جوان جارسيا الذي توجه إلى طرف منطقة الجزاء بالكرة تحت قدميه، وتوقف تمامًا عن اللعب.

السبب كما كشف برنامج "El Chiringuito" التلفزيوني الإسباني هو استياء إسبانيول من بعض القرارات التحكيمية الظالمة من وجهة نظر النادي، والتي تسببت بصورة رئيسية في هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

المثير في الأمر، كان رد فعل لاعبي ألميريا على ذلك الموقف، حيث وقفوا تمامًا ولم يستغلوا الموقف لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يعود حارس إسبانيول للعب بشكل طبيعي.

يذكر أن إسبانيول هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية رفقة نادي إلتشي، ويتبقى معرفة الفريق الأخير الذي سيودع "لا ليجا" رفقة الثنائي.