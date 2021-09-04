احتجاجات وتوقف النشاط .. تركتور يعاني قبل مواجهة النصر آسيويًا

أحداث ساخنة داخل النادي الإيراني

حالة من عدم الاستقرار يمر بها نادي تركتور سازي الإيراني، قبل مواجهة النصر السعودي، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك في ظل حالة التخبط الكبير الذي يعاني منه الفريق.

ومن المقرر أن يواجه نادي النصر نظيره تركتور الإيراني يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الجاري، على ملعب ستاد خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكشف الإعلامي الإيراني "davood igdery" عن الأحداث الساخنة التي تحدث داخل وخارج نادي تركتور الإيراني، قبل مواجهة النصر السعودي.

ونشر الإعلامي الإيراني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعض اللقطات المصورة أمام مقر نادي تركتور، والتي ترصد احتجاج جمهور النادي ضد الإدارة.

وجاء نص تغريدة الإعلامي الرياضي كالآتي: "احتجاج جمهور تركتور أمام مقر النادي بسبب سوء الإدارة، ويطلب استقالة عاجلة لجمشيد نظمي رئيس النادي".

🎥احتجات جمهور #تراکتور ضد ادارة الفریق تؤدی الی استقالة جمشید نظمي من رئاسة النادي و إیقاف فعالیات النادي قبل مواجهة #النصر في آسیا. pic.twitter.com/kSyZGtp8ht — davood.igdery (@Dikdery) September 4, 2021

وتابع دافود في تغريدة أخرى: "عاجل ورسمي، تم إيقاف فاعليات نادي تركتور حتى إشعار آخر، بسبب احتجاجات الجمهور الكبيرة ضد إدارة الفريق".

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وواصل: "احتجاجات جمهور تركتور ضد الإدارة، تؤدي إلى استقالة جمشيد نظمي من رئاسة النادي وإيقاف فعاليات النادي قبل مواجهة النصر في آسيا".

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ورصد الإعلامي الرياضي فرحة جماهير نادي تركتور الإيراني، بعد إعلان جمشيد استقالته من رئاسة النادي.

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