"احتجاجات محلية وسحب نقاط آسيوية" .. الاتحاد أمام خطر قانوني كبير

تهديدات قانونية خطيرة بسبب نجم نادي الاتحاد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تهديدات قانونية خطيرة للغاية، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

الاتحاد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي، برصيد 19 نقطة، مع وصافة مجموعته الآسيوية "مؤقتًا"، بـ3 نقاط من مباراة واحدة؛ لحين حسم مصير أزمة مواجهته أمام سباهان أصفهان الإيراني.

وفي هذا السياق.. حذر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، من إشراك النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، في مباريات العميد "الآسيوية".

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وأشار الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إلى أن إشراك جوتا، في مباريات الاتحاد، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، لن يخرج عن احتمالين؛ هما:

أولًا: الاتحاد سيشرك جوتا آسيويًا، وهو غير مسجل ضمن قائمة الثمانية في نظام "MySAFF"؛ وهذا قد يؤدي إلى خسارة النقاط الثلاث، حال تقديم احتجاج.

ثانيًا: اتحاد الكرة السعودي (استثنى) نادي الاتحاد، وسمح له بتسجيل أكثر من 8 أجانب في النظام؛ وهذا سيفتح أبوابًا يصعب إغلاقها، حيث لم يتم استثناء أندية أخرى؛ مثل نادي الهلال، في كأس العالم للأندية الماضية.

وشدد أحمد الشيخي، على أن مشاركة النجم البرتغالي مع الفريق الاتحادي، دون تقديم حجج قانونية بذلك؛ يعني مخالفة الأنطمة والإخلال بعدالة المنافسة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية وبعض القانونيين، أكدوا طوال الأيام الماضية، على إمكانية مشاركة جواو فيليبي "جوتا"، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية؛ على الرغم من رفع اسمه، من قائمة العميد المحلية.