احتجاجات في شوارع إيطاليا .. هجوم على فيفا قبل مواجهة إسرائيل نصرة لفلسطين

اللقاء المنتظر مشتعل خارج الملعب..

خرج الجمهور الإيطالي للهجوم على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل المواجهة المنتظرة أمام إسرائيل، اليوم الإثنين.

الأتزوري من المقرر أن يستضيف المنتخب الإسرائيلي في تمام الساعة العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الإثنين - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

ومنذ صباح اليوم، أخذ الأمن الإيطالي تدابير احترازية تحسبًا لأي احتجاجات أو شغب قد يحدث على هامش المباراة، نظرًا للخلافات السياسية على إثر الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط، والتي تشهد مدينة غزة الفلسطينية أعنفها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبهم، خرج الإيطاليون إلى شوارع مدينة أوديني، لتأييد الطلب الذي تقدم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بتعليق مشاركة إسرائيل في البطولات القارية، وهو الطلب الذي قوبل الرفض من قبل فيفا.

المحتجون رفعوا عدة لافتات موجهة للاتحاد الدولي، كُتب على إحداها: "دعونا نركل كل من ينتمي لإسرائيل خارج فيفا"، رافعين إعلام الدولة الفلسطينية.

صافرات الاستهجان تفتتح المباراة

وبالانتقال إلى المباراة، فقد شهدت عزوفًا بعض الشيء عن الحضور، إذ لم يحضر إلا 11 ألف مشجع فقط، أي أقل بكثير من نصف سعة استاد بلوينرجي.

وعند لحظة عزف النشيد الوطني للمنتخبين، قرر الحضور إطلاق صافرات الاستهجان ضد الضيوف، إذ كانت واضحة بصورة كبيرة رغم عزف النشيد الإسرائيلي بأعلى صوت ممكن.

الأمر نفسه، اتبعه الحضور عند استحواذ المنتخب الإسرائيلي على الكرة، وإن كان ليس بالصورة التي توقعها البعض، لكن الأكيد أن استقبال المنتخب الإسرائيلي لم يلق ترحيبًا.

يذكر أن إيطاليا تتصدر مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية برصيد سبع نقاط، فيما تتذيل إسرائيل الترتيب دون أي نقطة.