اجلبوا لنا صلاح وكلوب .. فريق ريان رينولدز يريد مواجهة سينمائية في الكأس

"سيكون من المضحك رؤية صلاح وكلوب"

يمني ماكس كليورث لاعب ريكسهام، نفسه بمواجهة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تقدم في البطولة على حساب شروزبري تاون.

وأوقعت قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي، فريق ليفربول في مواجهة سهلة مع الفائز من مباراة نورويتش سيتي أو بريستول روفرز، بينما سيلتقي ريكسهام (النادي المفضل للفنان رايان رينولدز) مع بلاكبيرن روفرز، وذلك في 27 و28 يناير المقبل.

وكشف مدافع ريكسهام ماكس كليورث، عن اسم النادي الذي يتطلع لمواجهته في المرحلة المقبلة، قائلًا في حديثه للصحفيين: "بالطبع أريد مواجهة ليفربول، كنت من مشجعي الريدز عندما كنت أصغر سنًا وعائلتي يشجعون نيوكاسل، لذا من المحتمل أن يكون نيوكاسل لطيفًا أيضًا، لذا فإن مواجهة أحدهما سيكون الأمر الذي أحلم به".

وأضاف: "أود أن أرى كلوب على خط التماس في ملعب اللقاء، لذا لا أمانع أينما لعبنا معهم. أعتقد أنه سيكون من المضحك رؤية صلاح وكلوب يتجولان ومعرفة ما إذا كان بإمكانهما التعامل مع الأمر".

وتابع ريكسهام: "أريد مواجهة فرق بحجم ليفربول أو نيوكاسل، سيكون من الجيد تجربة هذا المستوى. لقد لعبنا بعض المباريات الكبيرة، لكن أن يكون لدى جماهيرنا هذا المستوى من اللاعبين هنا سيكون أمرًا رائعًا للنادي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واتفق معه فيل باركينسون، المدير الفني للفريق، حيث اعترف بأنه يريد خوض مباراة كبيرة على أرضه في الجولة المقبلة من كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث كشف عن رغبته في تجنب منافس من الدرجة الرابعة.