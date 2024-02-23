اجتماع ميونخ يحسم صفقة جديدة لريال مدريد .. بايرن يتوقع رحيل نجمه للملكي!

بايرن ميونخ مقتنع برحيل نجمه في الصيف القادم...

اجتمعت إدارة بايرن ميونخ، في الأيام الأخيرة مع وكيل أعمال ألفونسو ديفيس، لاعب الفريق البافاري، للنقاش حول مستقبله في ظل الأنباء التي ربطت ديفيس بالرحيل عن فريقه.

وينتهي عقد اللاعب الكندي صاحب الـ 23 عامًا، مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم القادم، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، مع اقتراب ديفيس من الخروج من صفوف الفريق البافاري.

وارتبط ديفيس، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتعزيز الخط الخلفي للفريق، خاصة مع قدرة اللاعب على اللعب في أكثر من مركز، سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر.

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وكشف التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة بايرن ميونخ، أصبحت مقتنعة برغبة اللاعب في الرحيل، وتعمل على بيعه في الصيف القادم، بدلًا من رحيله بالمجان.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة بايرن ميونخ، تخشى أن يقلل ريال مدريد، سعر الصفقة خاصة وأن اللاعب عقده يقترب من الانتهاء، إذ تسعى إدارة الفريق الألماني للحصول على 50 مليون تقريبًا، للتخلي عن خدمات ديفيس.