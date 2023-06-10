اجتماع "مونت كارلو" يحسم رحيل أليجري عن يوفنتوس نحو دوري روشن

ثورة الدوري السعودي ليست على صعيد اللاعبين فقط

يعيش دوري روشن السعودي حاليًا أيامًا غير معتادة على صعيد سوق الانتقالات، إذ تُحاول الأندية التعاقد مع كبار نجوم الدوريات الأوروبية، ولكن يبدو أن الأمر لن يتوقف عند اللاعبين بل سيمتد للمدربين.

الاتحاد كان قد نجح في التعاقد مع كريم بنزيما، بعدما كان النصر قد ضم كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، ويبدو الأهلي قريبًا من لوكا مودريتش ورياض محرز فيما مازال مستقبل سيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس مجهولًا مع وجود عروض قوية من السعودية.

صحيفة لاجازيتا ديلو سورت أوضحت أن المسؤولين السعوديين تحولوا لاستهداف المدربين الكبار، والاسم الأهم على قائمتهم هو ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفنتوس، حيث قدموا له عرضًا براتب يفوق راتبه الحالي بـ3 أضعاف.

الصحيفة الواردة أشارت إلى أن اجتماعًا حاسمًا سيجري في مونت كارلو الفرنسية خلال الـ48 ساعة القادمة بين أليجري ومسؤولين سعوديين بينهم رئيس ناي عاصمي، ولم تُحدد لاجازيتا هوية النادي لكنها رجحت أن يكون الهلال الباحث عن مدرب يخلف رامون دياز.

يوفنتوس كان قد أكد بقاء أليجري في منصبه رغم الموسم المخيب على جميع الأصعدة، إلا أن الجميع يعلم أن ذلك يعود لأسباب اقتصادية، حيث يرفض النادي فسخ عقده ودفع التعويضات المطلوبة.

لاجازيتا أكدت أن النادي الإيطالي سيُرحب تمامًا برحيل المدرب من تلقاء نفسه وتوفير ما يقترب من 40 مليون يورو ومن ثم التعاقد مع أحد أبنائه لتدريبه، إذ يدور الحديث عن أنتونيو كونتي أو إيجور تيودور.