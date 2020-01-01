اجتماع لحسم مصير عقود اللاعبين في الدوري السعودي

يشترط موافقة أنديتهم الأصلية، إضافة إلى اللاعب نفسه

أكدت تقارير صحفية محلية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تستعد لطرح العديد من المقترحات على ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية الدرجتين الأولى والثانية.

وبحسب الرياضية فأن معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف، سيجتمع مع اللاعبين من أجل حل أزمة انتهاء عقود وإعارات اللاعبين، وطريقة تمديدها.

ومن المُقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع يوم الخميس المقبل، عبر تطبيق “زووم”، لحسم العديد من القضايا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الشهري، سيُبلغ مديري الاحتراف في الأندية بأن عقود اللاعبين المنتهية في حال استئناف الدوري في أغسطس المقبل لن تُمدَّد إلا بموافقة اللاعب نفسه.

وفيما يخص موقف اللاعبون المعارون، فأكدت التقارير إنه يشترط موافقة أنديتهم الأصلية، إضافة إلى اللاعب نفسه.

كما من المنتظر مناقشة تعميم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أُرسِلَ في إبريل الماضي، ويتضمن مقترحات العمل الخاصة بـ “فيفا” بسبب تأثير جائحة كورونا، واتفاقيات الإعارة والانتقال، وفترات التسجيل.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لإصدار القرار النهائي، الذي من المنتظر أن يُعلن خلال الأيام المقبلة حول استئناف المنافسات الرياضية من عدمه، لاتخاذ القرارات المناسبة والصحيحة في عقود اللاعبين المحترفين.