اجتماع لبحث الأزمة.. مستشار لابورتا يخالف "مدونة الأخلاق" في برشلونة!

ماذا يحدث داخل البارسا؟

تتجه لجنة الأخلاقيات بنادي برشلونة لمناقشة محتوى رسائل إنريك ماسيب، مستشار الرئيس جوان لابورتا، وعضو اللجنة الرياضية، على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تغريدات ماسيب على منصة إكس قد تتعارض مع النظام الأساسي ومدونة أخلاقيات النادي الكتالوني، حيث يشارك محتوى واضحًا ضد المثليين ويدعم كراهية الأجانب.

وأوضح مستشار لابورتا لوسائل الإعلام الكتالونية أنه ليس مضطرًا للاعتذار عن أي شيء، مشيرًا إلى أنه "لا يعطي رأيه، فقط يكشف المعلومات والمواقف ذات الصلة ويعبر فقط عما يحدث في الشارع".

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ولم يكتب ماسيب بالفعل أي شيء ضد هذه الجماعات، لكنه أعاد تغريدات منشئي المحتوى المتطرفين الذين ينشرون الأخبار المتعلقة بالمهاجرين، ويدينون الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها الأجانب.

وأوضحت الصحيفة أن مدونة الأخلاق التي وافق عليها برشلونة في 2021، تلزم أي شخص مرتبط بالنادي "بالدفاع عن التنوع والمساواة دون تمييز على أساس العرق أو المعتقد أو الأفكار السياسية أو اللغة أو التوجه الجنسي".

تتكون لجنة الأخلاقيات في برشلونة من 5 أشخاص وتجتمع بناء على طلب النادي، وأوضح أعضاؤها أنه بمجرد عقد الاجتماع المقبل ستكون هذه القضية مطروحة على الطاولة.