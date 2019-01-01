اجتماع في الهلال لبحث مستقبل إدواردو

الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في صفوف الهلال قد يرحل عن الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أفادت تقارير صحفية سعودية، إلى قيام وكيل اعمال اللاعب كارلوس إدواردو، بطل عقد اجتماع مع إدارة الهلال للحديث حول مستقبل قائد الفريق.

ومن المنتظر ان يطلع وكيل أعمال كارلوس إدواردو العروض المقدمة للاعب على إدارة الزعيم، لبحث مستقبل اللاعب صاحب الـ 29 عاماً مع الفريق.

ومن المنتظر ان تكلف إدارة الهلال الحالية برئاسة عبد الله الجربوع، ملف اللاعب البرازيلي إلى الإدارة الجديدة، والتي ستتخذ قرارها بشأن مصيره إما بالاستمرار مع الفريق أو استثمار ما تبقي من عقده.

وينتهي عقد الهداف التاريخي للأجانب في صفوف الهلال، مع فريقه بنهاية الموسم القادم.

وانضم كارلوس إدواردو إلى صفوف الهلال في عام 2016، قادماً من بورتو البرتغالي، ونجح في الحصول على بطولتي دوري وكأس، كما حصل على وصيف دوري أبطال آسيا النسخة قبل الماضية.

🗞️تقارير صحفية: وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب #الهلال، طلب الإجتماع مع إدارة #الهلال، للاتفاق على مصير اللاعب خلال الفترة القادمة.



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/mtC5ceNszv — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 7, 2019

وعاد إدواردو للتألق من جديد في مباراة فريقه بالأمس امام العين في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليضمن الهلال الصعود إلى دور الـ 16 من البطولة.

الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني من جدول الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر، ويتبقى مباراتين حتى نهاية المسابقة.