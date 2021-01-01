اجتماع في الأهلي من أجل رحيل ميلويفيتش .. والمدرب يعطل خطوات الراقي

الأهلي يسعى للتخلص من المدرب الصربي

كشفت تقارير صحفية، مستجدات موقف الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي ومصيره سواء بالرحيل أو البقاء في الفترة المقبلة مع الراقي.

تدهور كبير في نتائج فريق أهلي جدة خلال الفترة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، تسببت في إمكانية رحيله خلال الفترة الحالية من منصبه كمدير فني.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن هناك اجتماع تم انعقاده بين إدارة الأهلي والمدير التنفيذي نايف القاضي والمدير الفني للفريق.

وأشارت التقارير إلى أن الاجتماع كان من أجل التوصل إلى تسوية مالية بين الطرفين لفسخ التعاقد بالتراضي خلال الفترة الحالية، بعد تدهور النتائج بشكل قوي.

انتهى الاجتماع بين فلادان ميلويفيتش والإدارة برفض المدرب الصربي التسوية، وطالب باستلام مستحقاته كاملة في حالة رحيله من منصبه.

الأهلي كان له أكثر من فرصة للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ولكن السقوط في آخر مباريات تسبب في ابتعاده عن اللقب.