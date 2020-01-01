اجتماع عاجل للفيفا لمناقشة عواقب تأجيل اليورو وكوبا أمريكا

كيف سينتهي الموسم الحالي بعد تأجيل اليورو وكوبا أمريكا إلى 2021؟

اجتمع مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم لمناقشة المستجدات الأخيرة والتي حدثت نتيجة لفيروس كورونا، وذلك بتأجيل منافسات اليورو وكوبا أمريكا إلى صيف 2021.

ويريد الفيفا إيجاد حلول تضمن استكمال المنافسات بالنسبة للموسم الحالي استغلالًا لفترة الفراغ التي سيمنحها تأجيل كأس الأمم الأوروبية.

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وحول ذلك، يريد الفيفا أيضًا تقييم الحاجة إلى تعديلات بشأن عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الثلاثين من يونيو المقبل، حيث من المتوقع أن يتم استمرار الموسم الأوروبي إلى ما بعد هذا التاريخ.

وأقر أعضاء الفيفا أن هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية، حيث تؤثر هذه الأزمة على العالم كله، ولهذا يجب أن تأخذ الحلول في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.

ويريد الاتحاد الدولي لكرة القدم الاعتماد على ما يشبه صندوق دعم محتمل، حيث يساهم من خلاله الجميع في إنقاذ الكوكب من الوضع الحالي.

وانتهى المؤتمر بإظهار روح التعاون والتضامن والوحدة بين الجميع، حيث يجب أن تكون هذه هي محركات كل البشر في مثل هذه الفترات.

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يذكر أن العديد من الدول في أوروبا والعالم قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف حتى الآن.