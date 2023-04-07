اجتماع عاجل لبرشلونة مع رابطة الدوري الإسباني لحسم مصير ليونيل ميسي

علي سمير
|
Lionel-Messi(C)Getty Images
ليونيل ميسيبرشلونةانتقالاتباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإسباني - لا ليجا

خطة واضحة من أجل القيام بالصفقة

يستعد كبار المسؤولين الرياضيين في برشلونة للالتقاء الأسبوع القادم مع مجموعة من كبار الشخصيات في الدوري الإسباني لتقييم عودة ليونيل ميسي للنادي الكتالوني.

الشكوك مستمرة حول مصير ميسي مع باريس سان جيرمان، بسبب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي في يونيو المقبل دون القيام بتجديده حتى الآن.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة بقيادة ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة بالنادي، قام بوضع خطة جدوى لخفض حدود الرواتب التي حددها الاتحاد الإسباني من أجل تسهيل تسجيل ميسي.

ويتوقع النادي الكتالوني بمنح الليجا الضوء الأخضر لتسهيل القيام بالصفقة في أقرب فرصة ممكنة، ولكن جوان لابورتا رئيس النادي بحاجة إلى سماع كلمة الحسم من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيباس سيرحب بشكل كبير بهذه الخطوة، بسبب القيمة الهائلة التي يحملها ميسي والتي ستفيد الدوري الإسباني بشكل عام.

جدير بالذكر أن رافا يوستي نائب لابورتا، سبق أن خرج مؤخرًا للتأكيد على وجود اتصالات من أجل التعاقد مع ميسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

188013 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 27%كريم بنزيما
  • 30%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
188013 الأصوات

اختيارات المحررين