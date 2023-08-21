اجتماع حاسم الليلة .. النصر يُقدم 3 دوليين ومبلغًا ماليًا لإقناع الشباب ببيع تمبكتي

الهلال والاتحاد والنصر والأهلي يتنافسون على مدافع الشباب

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دخل الصراع على الفوز بخدمات مدافع الشباب حسان تمبكتي مراحله الأخيرة والحاسمة، في ظل تقديم أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي عروضًا قوية ومغرية لإقناع الشباب بالتخلي عن اللاعب.

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تمبكتي أشعل الصراع حول ضمه بظهوره مع الإعلامي تركي العجمة عبر قناة روتانا خليجية وفتحه لمزاد بين الأندية الأربعة على توقيعه، حيث أكد أنه سيرحل عن الشباب للفريق الذي سيُقدم العرض المالي الأكبر لناديه.

المصادر المتابعة تحدثت عن تقديم الاتحاد لعرض يتضمن جناحه عبد الرحمن عبود بجنب مبلغ مالي، فيما عرض الهلال التنازل عن موسى ماريجا وأحد مدافعيه بجانب المال، أما الأهلي فقد عرض مبلغًا ماليًا ضخمًا للفوز بتوقيع تمبكتي.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب صباح اليوم عن عرض النصر للتعاقد مع المدافع الدولي السعودي، ويتضمن المال بجانب 3 لاعبين دوليين مع الأخضر، هم المدافع عبد الإله العمري ولاعب الوسط سامي النجعي والمهاجم أيمن يحيى والذي قضى النصف الأخير من الموسم الماضي معارًا مع الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الشباب ستعقد اجتماعًا مع الأعضاء الذهبيين مساء اليوم لحسم ملف تمبكتي نهائيًا، خاصة مع الجدل الكبير المثار حوله في الساعات الأخيرة وتصريحات خالد البلطان رئيس النادي السابق واتهامه الإدارة الحالية بعدم الاحترافية في التعامل مع الأمر.

وأوضحت الرياضية أن الإدارة الشبابية تُفضل خروج اللاعب بالإعارة لموسم واحد في ظل رغبته بالرحيل والعروض الكبيرة المقدمة له، وإن لم ينجح الأمر ستكون مضطرة لبيعه مقابل العرض الأكبر والأفضل.

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