اجتماع حاسم .. الاتحاد يُحاول النجاح فيما فشل به النصر بشأن إيدرسون

الاتحاد عازم على العودة بقوة

يبدو أن الاتحاد عازم بقوة على العودة وتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، إذ يُواصل تحركاته النشيطة جدًا في سوق الانتقالات بهدف دعم صفوف الفريق وجعله جاهزًا للمنافسة في 2024-2025.

العميد وقع بالفعل مع حسام عوار وضم عمليًا موسى ديابي وضمن بقاء ثلاثي الاتفاق المعار، حامد الغامدي وسعد آل موسى وأحمد الغامدي، وتعاقد مع معاذ فقيهي وأنهى الاتفاق مع صالح الشهري، ورغم هذا فمازال يُطارد المزيد من اللاعبين المحليين والأجانب.

المصادر الصحفية أجمعت على توصل العميد لاتفاق مع البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي للعب له الموسم القادم، لكن يتبقى التوصل لاتفاق مع ناديه الإنجليزي حول قيمة الصفقة، خاصة أن عقد اللاعب ممتد حتى صيف 2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر كان قد سار في نفس الطريق، اتفق مع إيدرسون وتوجه للسيتي لكنه اصطدم بعقبة الطلبات المالية الكبيرة للنادي الإنجليزي ولذا عاد للخلف والتف إلى الطريق المؤدية إلى البرازيلي بينتو، حيث ضمه بالفعل الأسبوع الماضي.

المصادر الصحفية تحدثت عن تقديم النصر لعرض بقيمة 30 مليون يورو وسط إصرار السيتي على طلب 40 مليون للتنازل عن لاعبه، وقد كشفت قنوات الكأس القطرية عن اجتماع حاسم سيُعقد غدًا بين رامون بلانيس، المدير الرياضي للاتحاد، وتكسيكي بيجيريستين، نظيره في السيتي، للنقاش حول الصفقة.

وأفادت أن المسؤول الاتحادي سيُحاول النجاح فيما فشل به النصر وإقناع بطل إنجلترا بتخفيض طلباته المالية والتوجه نحو حسم الصفقة رسميًا.