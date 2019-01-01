اجتماع بين بيريز وإدارة توتنهام من أجل إيريكسن

رئيس ريال مدريد استغل فرصة وجود توتنهام في مدريد للحديث حول صفقته المحتملة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فلورنتينو بيرز رئيس ريال مدريد اجتمع مع دانيل لييفي، رئيس توتنهام قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس.

واستضاف ملعب واندا متروپولیتانو في مدريد، بالأمس نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام، والذي حسمه الريدز بهدفين دون رد.

ووفقاً لصحيفة الآس الإسبانية، فإن بيريز عقد اجتماعاً مع ليفي قبل المباراة، من أجل التفاوض حول التعاقد مع كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام في الصيف القادم.

وتجمع الثنائي بيل وليفي، علاقة ممتازة منذ صيف 2012 عندما ضم النادي الملكي، لوكا مودريتش لاعب الفريق الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.

وفي الصيف التالي تعاقد ريال مدريد مع جاريث بيل أيضاً في صفقة وصلت إلى 91 مليون دولار.

لمثل هذه اللقطات، خلق الله الكاميرات.. 📸😍 pic.twitter.com/5bX3NybRal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

الجدير بالذكر ان اللاعب الدنماركي صاحب الـ 27 عاماً، لعب هذا الموسم مع توتنهام 35 مباراة في الدوري الإنجليزي صنع خلالها 12 هدفاً وسجل 8 آخرين.