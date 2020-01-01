لا راحة! اقتراح غريب للموسمين الحالي والقادم من الدوري الإنجليزي

الاجتماع الجديد سيتم عبر الفيديو لتجنب نشر العدوى

تحدثت تقارير في إنجلترا عن مقترح جدلي قد يتم عن طريقه استكمال الموسم الجاري للكرة الإنجليزية، والذي قد يتسبب في غضب كبير من قبل الأندية المعنية.

وعقدت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اجتماعاً الخميس من أجل حسم مصير الموسم الجاري من المسابقة بعد اتخاذ قرار قبل أيام بتوقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، وعلى أساسه تقرر عدم العودة قبل 30 أبريل على الأقل.

"سكاي" و"تيليجراف" تحدثتا عن مقترح بعودة المنافسات بداية من الأول من يونيو المقبل، ويستمر الموسم حتى أغسطس خلف أبواب مغلقة، مما يعني نهايته قبل انطلاق الجديد بأيام.

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وأضافت التقارير أن الأندية سيطلب منها التأني ودراسة القرارات والجدول الجديد ومواعيده قبل إصدار قرارها بالموافقة والرفض، في ظل تكهنات برفض معظمها بسبب فكرة لعب موسمين دون توقف أو فترة إعداد.

وأشار التقرير إلى أن الأولوية ستكون للخدمات الطبية في الملاعب وتوفيرها بشكل وافي، حتى ولو لُعبت المباريات دون تواجد أي جمهور.

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ويتصدر ليفربول حالياً المسابقة برصيد 82 نقطة، والانتصار في المباراة المقبلة له أمام مانشستر سيتي سيعني تتويجه رسمياً بلقب البطولة.