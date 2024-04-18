بعدما اتهمهم بالسرقة .. فيدال يفجر مفاجأة عن علاقته بريال مدريد!

ذكرى سيئة لا تنسى مع برشلونة

أكد أرتورو فيدال، لاعب كولو كولو التشيلي الحالي وبرشلونة السابق، أنه كان يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد خلال مسيرته الطويلة.

ولعب لاعب خط الوسط التشيلي لأفضل الأندية في العالم، بما في ذلك يوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وإنتر، لكن عندما سُئل عن الفريق الذي كان يود اللعب له، قال في تصريحات لشبكة "TNT Sports": "كان من الممكن أن يكون ريال مدريد".

وكان فيدال قريبًا من التوقيع لريال مدريد في صيف 2015، بعد رحيله عن يوفنتوس، ومن ثم دخل في العديد من الخلافات مع الفريق الأبيض أثناء تواجده في بايرن ميونخ، قبل أن يتحول في وقت لاحق للغريم الأزلي برشلونة.

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وتعرض فيدال للطرد خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، والتي خسرها البايرن في الوقت الإضافي بسيناريو مثير، لكنه خرج بعد اللقاء مؤكدًا أن الملكي سرق التأهل.

وأضاف: "أصعب فريق واجهته في مسيرتي كان برشلونة عام 2015، لقد فازوا علينا في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعندما سئل عن لاعبه المفضل، أجاب: "بدون شك ليونيل ميسي، إنه أكثر لاعب موهوب لعبت إلى جواره، بينما فرانك ريبيري كان الأكثر إمتاعًا في الملعب".