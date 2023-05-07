اتهام ومعايرة وتحسر على أيام تركي آل الشيخ .. يابانية عبد العزيز المريسل تُشعل تويتر

استخدم الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أسلوبًا جديدًا للطقطقة على الهلال وإعلامه وجمهوره بعد الخسارة أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بنشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر باللغة اليابانية.
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المريسل نشر بعض الأقوال المأثورة باللغة اليابانية ليسخر من خسارة الهلال في استاد سايتاما 2002 ضمن إياب النهائي القاري، وقد أشعل ذلك المنصة الزرقاء ضده.
الجمهور الأزرق لم يُفوت تلك التغريدات دون الرد عليها، إذ اتهمه بعضهم بالجنون وممارسة الأفعال الطفولية، فيما ذهب البعض لتذكيره بخسائر النصر وأبرزها سقوطه في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية أمام نيسان الياباني 5-0 وآخر عايره بنتائج الأصفر في دوري الأبطال.
المشجع علي بن أحمد تحسر على أيام وزير الرياضة السابق، تركي آل الشيخ، مؤكدًا أن تلك التغريدات لم تكن لتظهر على زمنه.
يُشار إلى أن الهلال خسر اللقب الآسيوي بعد تعادله ذهابًا في الرياض 1-1 وخسارته إيابًا بهدف نظيف، وقد سبق للفريق أنه تُوج بلقبي 2019 و2021.
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