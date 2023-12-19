اتهام للهلال بالرشوة؟ مدرب سعودي: الأهلي لم يصل النهائي لأنه لم يدفع للبرازيليين لشراء المباراة

الأهلي خسر أمام فلومينينسي نصف نهائي كأس العالم للأندية

لم يستطع الأهلي المصري تجاوز عقبة نصف النهائي من جديد في كأس العالم للأندية، وذلك بخسارته مساء أمس أمام فلومينينسي البرازيلي 2-0 عقب فوزه في مباراة الدور الثاني على الاتحاد السعودي 3-1 في جدة.

محمد سلطان وهو مدرب معتمد من الاتحاد السعودي لتأهيل البراعم والناشئين رأى أن السبب في ذلك هو استحالة دفع الأهلي مبلغًا كبيرًا من المال للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لشراء المباراة، وذلك في اتهام مبطن، كما يبدو، للهلال بالرشوة حين وصوله نهائي البطولة عام 2022.

إذ كتب عبر منصة إكس "مشكلة الأهلي المصري إنه مستحيل يدفع للاتحاد البرازيلي لشراء المباراة والوصول للنهائي، وإلا البرازيليون جاهزين للبيع إذا حصلوا مبلغًا كبيرًا يكفي لميزانيتهم الرياضية سنة كاملة، نادٍ عملاق ونزيه بتاريخه، يأخذها بشرف أو يخرج، (أحترم الشرفاء أينما كانوا)".

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الجمهور السعودي رد بقسوة على تغريدة سلطان وطالب البعض منهم بسحب شهادته ومنعه من العمل في التدريب، فيما سخر البعض الآخر من حديثه ووصفوه بمحاولة التقليل من إنجاز الزعيم.

جدير بالذكر أن الهلال كان قد نجح في تخطي فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية 2022 قبل أن يخسر أمام ريال مدريد في النهائي 5-3.