بعد اتهام عبدالرحمن العبود بالتمرد .. وكيل نجم الاتحاد يخرج لفضح نونو سانتو

أول رد من وكيل العبود بعد تفاقم أزمته مع نونو سانتو

SHAHID

في ظل اتهامات البعض لعبد الرحمن العبود؛ لاعب الاتحاد السعودي، بعدم الموافقة على شروط البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للفريق، للعودة للتدريبات الجماعية، خرج وكيل اللاعب بتوضيح الحقيقة على الفور.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالأمس، زعم برنامج "برا الـ18" أن البرتغالي طلب الاجتماع باللاعب بعدما استبعده طوال الأشهر الماضية من التدريبات الجماعية، لوضع بعض الشروط للموافقة على عودته من جديد، لكن الجناح السعودي رفض، وهو ما تسبب في استمرار الأزمة حتى الآن.

لكن وكيل العبود نفى نهائيًا أن يكون سانتو قد طلب الاجتماع به، مشددًا على التزامه بعقده واحترامه له، لكن دون فائدة أو مردود من جانب المدير الفني.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الشهراني كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لكثرة التساؤلات... لا صحة لما يتم تداوله عن طلب المدرب سانتو الاجتماع باللاعب عبدالرحمن العبود، اللاعب محترف ويحترم عقده ويحترم ناديه وجمهوره، والتزم ببرنامجه المعد له سواء اللياقي أو البدني، ولكن للأسف لم يتم التحاقه بالتمارين الجماعية حتى هذه اللحظة".

يشار إلى أن الأزمة بين الثنائي بدأت منذ الموسم الماضي لأسباب انضباطية، وتم الصلح بينهما، لكن الأزمة اشتعلت من جديد بنهاية الموسم، ليقرر سانتو الاستغناء عنه إلا أن العروض التي وصلت خلال الميركاتو الصيفي لم تناسبه، فلجأ البرتغالي لاستبعاده لتدريبات انفرادية منذ بداية الموسم وحتى وقتنا هذا.

وتسبب العبود في هجوم شرس من قبل الجماهير على المدرب، في ظل معاناة الفريق على الأطراف وحاجته الماسة لأجنحة في أسرع وقت، بينما يتعنت سانتو في إشراكه.

SHAHID