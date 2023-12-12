"جيرارد فاشل ولكن!" .. أسطورة تشيلسي يتحدث عن معاناته من العنصرية

"فشلوا وما زالوا يحصلون على فرص أخرى.. أين نحن؟"

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ادّعى الهولندي رود خوليت، أسطورة تشيلسي، أن المدربين أصحاب البشرة البيضاء مثل واين روني وستيفن جيرارد وجاري نيفيل وفرانك لامبارد يحصلون على معاملة تفضيلية.

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وقال خوليت في تصريحات لـ"gamblingzone": "أشعر بالإحباط بسبب قلة الفرص المتاحة للمدربين السود، يجب على الأقل إجراء مقابلات معهم. روني وجيرارد ولامبارد لم ينجحوا فماذا حدث؟".

وأضاف: "لم يتمكن أي من هؤلاء الإنجليز أصحاب البشرة البيضاء من إثبات أنفسهم كمدربين من النخبة حتى الآن، ومن الظلم ألا يتم حتى النظر في نظرائهم السود لتولي الأدوار رفيعة المستوى".

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وواصل: "لا ينجح كل مدرب، ففي بعض الأحيان تحتاج إلى (الاستراحة الصحيحة). أنا أتساءل لماذا يحصل هؤلاء المدربون، الذين لم يقدموا أداءً جيدًا، على أكثر من فرصة (روني ونيفيل ولامبارد وجيرارد)".

وختم: "أما المدرب الأسود فإذا لم ينجح في المحاولة الأولى، سيتم إغلاق الأبواب في وجهه. لا أستطيع أن أفهم سبب ذلك، لكني أعرف الإحباط الذي يشعر به بعض المدربين السود، والشيء الوحيد الذي نطلبه هو إجراء مقابلات".

يذكر أن خوليت -الفائز بجائزة الكرة الذهبية 1987- انتقل إلى التدريب بعد تعليق حذائه، وقاد تشيلسي إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 1997، قبل أن يتولى قيادة نيوكاسل وفينورد ولوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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