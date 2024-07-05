"تم اتهامه بالعنصرية سابقًا" .. الاتحاد يختار بديل بيولي ويتحرك لحسم الصفقة بـ"راتب ضخم"!

اسم تدريبي جديد يرتبط بنادي الاتحاد..

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، اختاروا "بديل" المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، والتي تعثرت المفاوضات معه، خلال الساعات الماضية.

بيولي كان قريبًا جدًا من التوقيع مع نادي الاتحاد، في الساعات القليلة الماضية، قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ؛ وسط رفض جماهيري لإتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "leparisien"، اختار الاتحاديون "التعاقد" مع المدير الفني الفرنسي كريستوف جالتييه؛ بعد تعثر المفاوضات مع بيولي.

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الصحيفة الفرنسية كشفت مساء اليوم الجمعة، عن أن العميد الاتحادي عرض راتبًا يُقدر بـ36 مليون يورو على جالتييه، خلال ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن النادي السعودي العملاق، يستعد الآن لفتح خط مفاوضات مع الدحيل القطري؛ الذي يتولى المدير الفني الفرنسي "تدريبه".

وأوضحت الصحيفة، أن نادي الاتحاد لا يُمانع في دفع تعويض مالي للدحيل؛ من أجل حسم صفقة جالتييه، الذي سبق له تدريب العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن جالتييه واجه اتهامات بـ"العنصرية"، في وقتٍ سابق، وذلك من خلال تسريب بعض الرسائل له؛ قبل أن ينفي المدير الفني الفرنسي، هذا الأمر.