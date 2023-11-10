بعد اتهامه بـ"الجبن" .. مدرب التعاون يبرر قراره المثير للجدل أمام الهلال

تصريحات بريكليس شاموسكا بعد مباراة الهلال والتعاون

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برر البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، قراره المثير للجدل، في مباراة الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز (2-0) على نادي التعاون، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ في مباراة شهدت اعتماد شاموسكا، على 5 مدافعين.

واعترف شاموسكا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بأنه اضطر إلى تغيير طريقة لعب سكري القصيم، والاعتماد على 5 مدافعين؛ بسبب قوة الزعيم الهلالي.

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وقال المدير الفني البرازيلي: "نحن نواجه الهلال أحد أقوى فرق السعودية.. لذلك لا تسألوني أكثر لماذا غيرت طريقة لعبي إلى (5-3-2) و(3-5-2)".

وعلى الرغم من الخسارة، إلا أن شاموسكا، اعتبر أن خطته الجديدة نجحت؛ حيث أوقف خطورة نادي الهلال تمامًا، الذي لم يستطع التسجيل، سوى من كرتين ثابتتين.

جدير بالذكر أن الجماهير، اتهمت بريكليس شاموسكا بـ"الجبن"؛ بسبب اعتماده على طريقة دفاعية أمام الهلال، على الرغم من تمتع التعاون، بقوة هجومية كبيرة، كانت من الممكن أن تمنحه الـ3 نقاط.

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