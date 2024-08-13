اتهامات بـ115 مخالفة.. تطور جديد في تحقيقات الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي!

متى موعد الخطوة المقبلة؟

تحدد موعد جلسة الاستماع الخاصة بالتهم الموجهة لمانشستر سيتي، المتعلقة بخرق قوانين اللعب المالي النظيف من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووجه الدوري الإنجليزي الممتاز 115 تهمة لمانشستر سيتي تتعلق بمخالفات مالية في فبراير 2023، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع الشهر المقبل.

ويمكن لمانشستر سيتي معرفة نتيجة التحقيقات في وقت مبكر من شهر يناير المقبل، حيث تستمر جلسات الاستماع لمدة 10 أسابيع.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن مخالفات مانشستر سيتي المالية ترجح إلى 9 سنوات، اعتبارًا من 2009، وأشد عقوبة إذا ثبتت إدانته هي الهبوط، وقد يتم خصم نقاط وغرامات".

واتهمت الرابطة مانشستر سيتي بعدم تقديم معلومات مالية دقيقة لمدفوعات اللاعبين والمدربين، وتحويل الأموال من مالكي النادي عبر رعاة في الإمارات العربية المتحدة.

وينفي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات ويدافع عن قضيته في تحقيق مستقل.