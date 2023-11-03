اتهامات خطيرة من نجم الفتح .. "هذا ما فكر به الحكم لمساعدة الهلال"!

تصريحات خطيرة من نجم الفتح بعد الخسارة أمام الهلال

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شن المغربي مروان سعدان، نجم نادي الفتح، هجومًا عنيفًا على حكم مباراة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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الفتح خسر (0-2) أمام نادي الهلال، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

واتهم سعدان في تصريحات لشبكة "SSC"، حكم المباراة، بـ"مساعدة" الزعيم الهلالي، على الفوز وحصد النقاط الثلاث.

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وقال النجم المغربي: "حكم المباراة (الوحيد) الذي شاهد ركلة الجزاء، الذي سجل منها الهلال الهدف الأول.. لم يمنح نفسه فرصة للتفكير".

وأشار مروان سعدان كذلك، إلى لقطة الحارس المغربي ياسين بونو والمدافع السعودي علي البليهي، ثنائي نادي الهلال، المثيرة للجدل.

وكشف سعدان، عن أن الحكم كان يجب أن يمنح البليهي، الكارت الأصفر الثاني لـ"إهداره الوقت"؛ إلا أنه عندما فكر بأن مدافع الهلال "يملك إنذارًا"، تراجع عن ذلك.

وأوضح سعدان، أن الحكم فضل إعطاء الكارت الأصفر إلى بونو؛ مختتمًا تصريحاته بالقول: "لا أريد الحديث أكثر".

جدير بالذكر أن الهلال، رفع رصيده بهذا الفوز إلى 32 نقطة، في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

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